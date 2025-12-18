Ричмонд
Адвокат назвала четыре основания для отмены дарения квартиры

Адвокат Кудерко: договор о дарении квартиры могут отменить при гибели владельца.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Договор дарения, как правило, не подлежит пересмотру, но в ряде случаев бывший владелец или его наследники вправе вернуть квартиру обратно. Четыре основания для возврата назвала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

«Во-первых, отмена дарения возможна, если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя или его близких либо умышленно причинил им вред здоровью. Если даритель погиб в результате таких действий, его наследники могут добиваться отмены договора в суде», — рассказала она.

Во-вторых, недобросовестное обращение с квартирой нового владельца. Но нужно доказать серьезное ухудшение ее состояния в результате таких действий.

Третье основание — признание дарителя банкротом в шестимесячный срок после сделки. Ее могут оспорить кредиторы, сочтя уходом от расплаты.

И, наконец, прописанное в договоре условие об отмене сделки, если даритель переживет одаряемого — четвертое основание, заключила Елена Кудерко.