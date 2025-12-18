Врач объяснил, почему ферменты «после еды» не сработают в Новый год

Врач добавил, что ферменты могут помочь только при правильном приеме — заранее, до начала застолья, и при умеренном количестве еды. Но даже в этом случае они не предназначены для «экстремальных нагрузок» на желудок, поэтому лучший способ избежать проблем в праздники — не переедать и делать перерывы между блюдами.