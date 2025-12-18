Врач объяснил, почему ферменты «после еды» не сработают в Новый год

В новогодние праздники многие россияне стараются «спастись» от тяжести после застолья с помощью ферментных препаратов. Таблетки принимают уже после салатов, горячего и десертов, рассчитывая, что лекарства помогут переварить съеденное. Врач-гастроэнтеролог, терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов рассказал KP.RU, почему такой подход чаще всего не дает ожидаемого эффекта.
«Если желудок уже полон, лекарство физически не сможет попасть в тонкий кишечник, где переходит в активную форму. Также имейте в виду, что эффективно работают современные микрогранулированные ферментные препараты», — объяснил Парамонов.
По словам специалиста, ферментные препараты начинают работать именно в тонком кишечнике, а не в желудке. Когда он переполнен пищей, капсула просто задерживается внутри и не может вовремя перейти в нужный отдел пищеварительной системы. В результате препарат либо действует слабо, либо не работает вовсе.
Врач добавил, что ферменты могут помочь только при правильном приеме — заранее, до начала застолья, и при умеренном количестве еды. Но даже в этом случае они не предназначены для «экстремальных нагрузок» на желудок, поэтому лучший способ избежать проблем в праздники — не переедать и делать перерывы между блюдами.
Ранее диетолог Марият Мухина заявила о неприятных последствиях новогоднего переедания. Обычно стационары в Новый год заполнены из-за проблем с ЖКТ.