Россияне могут увеличить свою пенсию в два раза при помощи одного метода

Парламентарий уточнила, что десять лет — это предельный срок, на который можно перенести назначение страховой пенсии по старости. При этом работающие пенсионеры имеют право временно отказаться от получения уже назначенной страховой пенсии минимум на один год, чтобы затем пересчитать ее с учетом дополнительных баллов. Перминова напомнила, что россияне сами выбирают момент оформления пенсии, а механизм отложенного выхода не является обязательным и применяется только по заявлению гражданина.