Россияне могут увеличить свою пенсию в два раза при помощи одного метода

Пенсию можно увеличить, отсрочив выход на нее.
Россияне могут увеличить страховую пенсию по старости более чем в два раза, если отложат ее оформление на максимальные десять лет. Об этом сообщила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. По ее словам, при таком сценарии растут и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), и фиксированная выплата к пенсии.
«В случае отсрочки выхода на пенсию на десять лет произойдет индексация ИПК на 2,32 раза, а фиксированной части — в 2,11 раза. За этот период будут начисляться дополнительные баллы», — сказала Перминова РИА Новости. Сенатор пояснила, что повышение связано с установленными законом премиальными коэффициентами за каждый год отсрочки и продолжением трудовой деятельности гражданина.
Парламентарий уточнила, что десять лет — это предельный срок, на который можно перенести назначение страховой пенсии по старости. При этом работающие пенсионеры имеют право временно отказаться от получения уже назначенной страховой пенсии минимум на один год, чтобы затем пересчитать ее с учетом дополнительных баллов. Перминова напомнила, что россияне сами выбирают момент оформления пенсии, а механизм отложенного выхода не является обязательным и применяется только по заявлению гражданина.
Для приостановки выплат или перерасчета размера пенсии необходимо обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда России, в многофункциональный центр «Мои документы» или подать заявление через личный кабинет на сайте ПФР, отметила сенатор. Все операции проводятся бесплатно, а решение по заявлению принимается в установленные законом сроки.