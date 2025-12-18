Стали известны города, в которых с нового года введут туристический налог

В Курске, согласно решению городского собрания, налоговая ставка составит 2%, что принесёт бюджету дополнительно около 13 миллионов рублей. От уплаты освобождаются Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, включая участников СВО, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. Также предусмотрены льготы для вынужденных переселенцев, размещённых в пунктах временного размещения, включая граждан, прибывших с территорий Украины и из российских регионов с особым уровнем реагирования.