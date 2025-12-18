Стали известны города, в которых с нового года введут туристический налог

С 1 января 2026 года туристический налог для гостиничного бизнеса введут четыре российских города: Курск, Нижний Новгород, Самара и Тюмень. Власти рассчитывают, что эти меры позволят пополнить местные бюджеты и направить средства на развитие туристической инфраструктуры. Об этом сообщили РИА Новости представители администраций и городских дум.
В Курске, согласно решению городского собрания, налоговая ставка составит 2%, что принесёт бюджету дополнительно около 13 миллионов рублей. От уплаты освобождаются Герои СССР и России, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, включая участников СВО, инвалиды I и II групп, дети-инвалиды. Также предусмотрены льготы для вынужденных переселенцев, размещённых в пунктах временного размещения, включая граждан, прибывших с территорий Украины и из российских регионов с особым уровнем реагирования.
В Нижнем Новгороде ставка также установлена на уровне 2%. По оценкам председателя профильной комиссии городской думы Сергея Пляскина, это позволит ежегодно привлекать в бюджет около 200 миллионов рублей, которые будут направлены на поддержку и развитие туристической инфраструктуры.
В Самаре выбрана минимальная ставка — 1%, которая будет действовать круглый год без сезонных изменений. Как пояснила вице-мэр Юлия Ашуркова, ставка будет постепенно увеличиваться и к 2030 году достигнет 5%. Ожидается, что в 2026 году налог принесёт в бюджет порядка 95 миллионов рублей.
Тюмень, где ставка составит 2%, рассчитывает на дополнительные 45 миллионов рублей ежегодно. По словам председателя городской думы Светланы Ивановой, город, принявший в 2024 году около 3 миллионов туристов, не ожидает спада турпотока после введения сбора.
Напомним, туристический налог в России действует с 1 января 2025 года и относится к местным налогам. Регионы вправе вводить его по своему усмотрению. Ставки в 2025 году составляют 1% с последующим ростом до 3% к 2027 году, минимальная сумма — 100 рублей в сутки. Плательщиками являются организации и физические лица, оказывающие услуги временного размещения.
