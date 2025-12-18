Ричмонд
Россиян предостерегли от украшения рабочего места к Новому году: идея обойдется в 15 тысяч рублей

Юрист Хаминский предупредил россиян о штрафах за украшение рабочего места.

Источник: Комсомольская правда

Перед Новым годом фасады зданий и квартиры россиян преображаются. Люди спешат поднять праздничное настроение и украсить всё вокруг. Однако не стоит пренебрегать техникой безопасности. За украшение рабочих мест россиянам грозят штрафы в размере 15 тысяч рублей. Об этом напомнил юрист Александр Хаминский в диалоге с РИА Новости.

Он уведомил о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Именно они регулируют украшение кабинетов.

«Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а в случае угрозы здоровью коллег — к материальной или даже административной. Компанию же инспекция может оштрафовать по статье 5.27.1 КоАП РФ», — заключил Александр Хаминский.

Гражданам также напомнили о штрафах за срубленную елку. На это необходимо получить разрешение.