Россиян предостерегли от украшения рабочего места к Новому году: идея обойдется в 15 тысяч рублей

Перед Новым годом фасады зданий и квартиры россиян преображаются. Люди спешат поднять праздничное настроение и украсить всё вокруг. Однако не стоит пренебрегать техникой безопасности. За украшение рабочих мест россиянам грозят штрафы в размере 15 тысяч рублей. Об этом напомнил юрист Александр Хаминский в диалоге с РИА Новости.