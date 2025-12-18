Гроб с телом погибшего на Украине капрала Хули прибыл в Британию

Гроб с телом британского военнослужащего Джорджа Хули доставили в Британию, сообщает Минобороны страны.
«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой в Британию», — говорится в сообщении, оно опубликовано в соцсети X*.
Напомним, в декабре в ведомстве заявили, что на Украине погиб британский военнослужащий. В МО Британии отметили, что это произошло в ходе наблюдения за испытанием оружия Вооружённых сил Украины. СМИ узнали, что погибшим оказался младший капрал Джордж Хули.
По данным Press Association, Джордж Хули начал службу в 2015 году. В частности, он солдат служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе.
В материале британского издания The Sun сказано, что в результате несчастного случая, произошедшего во время испытаний средства ПВО, вместе Джорджем Хули погибли не менее четырёх украинских военных.
Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, что парашютный полк, в котором служил 28-летний Джордж Хули, является воздушно-десантным пехотным полком ВС Британии, базирующимся преимущественно в Колчестере.
Ранее сообщалось, что Британия впервые признала гибель своего военного на Украине. Генерал Сергей Липовой раскрыл, сколько британских наёмников находится в зоне боевых действий и сколько погибло.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.