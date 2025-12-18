Ричмонд
Гроб с телом погибшего на Украине капрала Хули прибыл в Британию

Гроб с телом погибшего при испытаниях оружия Вооружённых сил Украины британского военнослужащего Джорджа Хули прибыл в Британию.

Источник: Аргументы и факты

Гроб с телом британского военнослужащего Джорджа Хули доставили в Британию, сообщает Минобороны страны.

«Сегодня мы чтим память младшего капрала Джорджа Хули, вернувшегося домой в Британию», — говорится в сообщении, оно опубликовано в соцсети X*.

Напомним, в декабре в ведомстве заявили, что на Украине погиб британский военнослужащий. В МО Британии отметили, что это произошло в ходе наблюдения за испытанием оружия Вооружённых сил Украины. СМИ узнали, что погибшим оказался младший капрал Джордж Хули.

По данным Press Association, Джордж Хули начал службу в 2015 году. В частности, он солдат служил в Афганистане, Африке и Восточной Европе.

В материале британского издания The Sun сказано, что в результате несчастного случая, произошедшего во время испытаний средства ПВО, вместе Джорджем Хули погибли не менее четырёх украинских военных.

Источник в силовых структурах рассказал aif.ru, что парашютный полк, в котором служил 28-летний Джордж Хули, является воздушно-десантным пехотным полком ВС Британии, базирующимся преимущественно в Колчестере.

Ранее сообщалось, что Британия впервые признала гибель своего военного на Украине. Генерал Сергей Липовой раскрыл, сколько британских наёмников находится в зоне боевых действий и сколько погибло.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.