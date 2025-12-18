В РФ провели первые операции по вживлению протезов напрямую в костную ткань

«Компания “Моторика” совместно с НМИЦ им. Р. Р. Вредена Минздрава РФ и НИИ СП им. Склифосовского выполнила первые в стране хирургические операции по остеоинтегративному [метод протезирования напрямую в костную ткань через титановый имплантат] экзопротезированию голени и бедра в рамках клинической апробации. Весь комплекс работ реализуется на полностью отечественной технологической базе — от инженерной разработки и производства имплантатов до хирургической операции и последующего протезирования и реабилитации пациентов. В центре Вредена установку титанового имплантата в костную ткань голени выполнили хирурги-ортопеды», — говорится в сообщении.