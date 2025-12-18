Украшая рабочие места, россияне рискуют нарваться на штраф

Юрист предупредил о штрафах за новогодние украшения на работе.
Россиянам грозят штрафы за самостоятельное украшение рабочих мест к Новому году без соблюдения норм безопасности. Нарушителей могут привлечь к материальной или административной ответственности, а компании — к крупным штрафам. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, а в случае угрозы здоровью коллег — к материальной или даже административной. Компанию же инспекция может оштрафовать по статье 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда)», — рассказал Хаминский РИА Новости.
По его словам, за нарушение правил пожарной безопасности при украшении рабочего места гражданам может грозить штраф до 15 тысяч рублей, а организациям — до 400 тысяч рублей. Юрист подчеркнул, что правила жестко регулируют использование декора: запрещены самодельные гирлянды, несертифицированные световые приборы и украшения, подключаемые к розетке.
Особенно строгие требования действуют для производственных помещений, цехов и заводов, где работодатель вправе запрещать ношение любых украшений, если это прописано в локальных актах по охране труда. Хаминский рекомендовал согласовывать украшение рабочего места с руководством или службой охраны труда.
Согласно результатам нового исследования рынка, в 2025 году 35% российских компаний планируют отказаться от проведения новогодних корпоративных мероприятий. Доля таких работодателей в семь раз превышает показатель 2023 года, когда без корпоративов обходились лишь 5% компаний, пишет RT.