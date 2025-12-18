Украшая рабочие места, россияне рискуют нарваться на штраф

Россиянам грозят штрафы за самостоятельное украшение рабочих мест к Новому году без соблюдения норм безопасности. Нарушителей могут привлечь к материальной или административной ответственности, а компании — к крупным штрафам. Об этом сообщил юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.