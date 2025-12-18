Умер Дмитрий Качин, бывший руководитель Камчатки

Качин в 1986 году стал чрезвычайным и полномочным послом СССР во Вьетнаме, проработав на этой должности до 1991 года. Покинув Камчатку, он остался с ней связан. Тогда им было организовано в Москве камчатское землячество «Гамулы». В 1999 году Качину было присвоено звание Почетного гражданина Петропавловска-Камчатского.