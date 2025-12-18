Ричмонд
Умер Дмитрий Качин, бывший руководитель Камчатки

На 97-м году умер экс-глава Камчатки Дмитрий Качин.

Источник: Комсомольская правда

Выдающийся руководитель Камчатки середины XX века Дмитрий Качин скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщил оргкомитет проекта «100 лет комсомолу Камчатки».

«Семнадцатого декабря 2025 года в 15.30 в возрасте 96 лет перестало биться сердце Качина Дмитрия Ивановича! Ушел из жизни замечательный человек, надежный товарищ и друг, выдающийся руководитель Камчатки 60−80-х годов», — следует из текста пресс-релиза.

Фото: Telegram-канал губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

Качин в 1986 году стал чрезвычайным и полномочным послом СССР во Вьетнаме, проработав на этой должности до 1991 года. Покинув Камчатку, он остался с ней связан. Тогда им было организовано в Москве камчатское землячество «Гамулы». В 1999 году Качину было присвоено звание Почетного гражданина Петропавловска-Камчатского.

В оргкомитете также подчеркнули верность Качина своим идеалам и убеждениям.

Ранее в возрасте 82 лет ушел из жизни актер из фильма «Славные парни» Джил Джерард.

