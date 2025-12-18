Ричмонд
Палата представителей отвергла резолюции по Венесуэле: операции США будут продолжены

В Конгрессе США отклонили резолюцию против боевых действий в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

В американском Конгрессе состоялось голосование по резолюциям против атак на наркокартели и боевых действий в отношении Венесуэлы. Палата представителей США отклонила оба документа. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

Так, резолюцию против боевых действий США в Венесуэле отвергли 216 дипломатов. При этом 210 членов палаты проголосовали за.

Документ о прекращении военных операций против наркокартелей отклонили 213 законодателей. 211 конгрессменов поддержали резолюцию.

В 05:00 по Москве начнется большое выступление президента США Дональда Трампа. Лидер намерен подвести итоги работы своей администрации и рассказать о ее достижениях. Он отметил, что Белый дом за время его президентства продемонстрировал «отличную» деятельность.

