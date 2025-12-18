На Ямале неделя закончится морозами до −43 градусов

Ночные температуры опустятся до −43 градусов.
На территории Ямала в ночь на субботу 20 декабря столбики термометров опустятся до −43 градусов. Такой прогноз дали синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.
«В ЯНАО в ночь на 20 декабря ожидается похолодание до −33, −38 градусов, при прояснении — до −43. Днем прогнозируется небольшое потепление до −27, −32 градусов, местами до −35, −40», — сообщается на сайте управления.
Осадки в этот день синоптики не обещают. Ветер южного и юго-западного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с. Морозы ожидаются и накануне, 19 декабря — ночью похолодает до −35, −40, а днем — до −30, −35 градусов, будет идти небольшой снег.