В Новосибирске спасли пса, которого избили и бросили умирать на улице

Пес обрел дом и любящих хозяев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске волонтеры спасли пса по кличке Конор, которого избили и бросили умирать на улице. Сейчас уже собака обрела дом и любящих хозяев. Об этом сообщили в группе «ГБР_ZOO_НСК» в соцсети «ВКонтакте».

История спасения началась в январе 2025 года. Тогда Конора нашли в микрорайоне ОбьГЭС. Он лежал возле людной тропинки.

— Найдя его мы на пару секунд впали в ступор. Думали, что опоздали и пес погиб. У него вся морда была разбита. Глаза в крови, страшнейшая гематома на всей голове, месиво вместо челюсти, — поделились волонтеры.

Зоозащитники отвезли Конора в ветеринарную клинику. Врачи буквально вытащили пса с того света. Но не обошлось без последствий — животное ослепло.

— Сейчас он домашний, о нем заботятся и очень сильно любят! А еще у него теперь есть хвостатая подружка! В общем, у нашего слепыша все отлично, — добавили волонтеры.