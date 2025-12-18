Стало известно, сколько российские пенсионеры смогут забрать накоплений в 2026 году

В 2026 году у россиян будет возможность забрать единовременно 440 тысяч рублей пенсионных накоплений. Граждане смогут получить эти средства, если имеющаяся сумма не превышает 439 776 рублей. Такой итог следует из подсчетов РИА Новости.
Накопительная пенсия определяется из суммы пенсионных накоплений. Ее делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. На данный момент он составляет 270 месяцев. В 2026 году пенсионеры смогут забрать 440 тысяч рублей, если сумма ежемесячной выплаты не покрывает 10% от прожиточного минимума.
В следующем году он составит 16 288 рублей. В 2025 году прожиточный минимум для пенсионеров был установлен на уровне чуть более 15 тысяч рублей.
В Госдуме тем временем отреагировали на предложение отменить социальные пенсии. По словам депутата Светланы Бессараб, инициатива не подлежит рассмотрению.