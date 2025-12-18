Стало известно, сколько российские пенсионеры смогут забрать накоплений в 2026 году

Накопительная пенсия определяется из суммы пенсионных накоплений. Ее делят на количество месяцев ожидаемого периода выплаты. На данный момент он составляет 270 месяцев. В 2026 году пенсионеры смогут забрать 440 тысяч рублей, если сумма ежемесячной выплаты не покрывает 10% от прожиточного минимума.