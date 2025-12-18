BMW M5 рэпера Macan могли купить: автомобиль снят с продажи в Москве

Премиальный автомобиль BMW M5 рэпера Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) стоимостью 10,5 млн рублей был снят с продажи две недели назад. Об этом следует из анализа РИА Новости.
Уточняется, что автомобиль рэпера был выставлен на продажу 24 октября с ценой в размере 10,5 млн рублей. Согласно условиям на сайте автосалона, для покупки достаточно было оставить заявку, после чего всем претендентам объявляли, что машину получит первый, кто подтвердит сделку.
По словам потенциальных покупателей, автомобиль сняли с продажи пару недель назад, что позднее подтвердил и автосалон.
Накануне сам Macan сообщил, что во время прохождения срочной службы в армии он обучается управлению беспилотниками.
До этого инсайдер рассказал, что рэпер проходит срочную службу в армии на привилегированных условиях.