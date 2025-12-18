Горящий мусорный полигон под Владивостоком приостановил работу

Возгорание на главной городской свалке было зафиксировано 15 декабря. Природоохранная прокуратура оценила площадь возгорания в 1,7 тыс. квадратных метров, которое в течение дня удалось уменьшить до 700, а «Приморский экологический оператор» изначально назвал площадь в 500 квадратных метров.
Два дня полигон работал в штатном режиме, несмотря на тление, а 17 декабря предприятие было вынуждено приостановить приём отходов, потому что сильный ветер раздул локализованный пожар. Значительно усилилось задымление, вновь появился открытый огонь, и работа на полигоне стала небезопасна для водителей мусоровозов. Возобновить работу полигон должен был в 14 часов, но справиться в ожидаемые сроки с усилившимся пожаром и задымлением не удалось. Мусоровозы обещают пустить на свалку сегодня, 18 декабря, на подготовленную безопасную площадку.
Тем временем смог с тлеющей свалки добрался до жилых районов Владивостока. В СМИ и социальных сетях появились сообщения о смоге в бухте Тихой, на улице Борисенко — Гризодубовой, в бухтах Щитовая и Горностай, в 71-м микрорайоне, на Русском острове. В некоторых микрорайонах ситуация критическая, из-за плотного смога «невозможно выйти на улицу», углекислый газ проникает в квартиры и не выветривается, пишут обеспокоенных горожане. Жители задымлённых районов просят Роспотебнадзор провести мониторинг окружающей городской среды и принять меры по защите здоровья населения.