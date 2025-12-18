Горящий мусорный полигон под Владивостоком приостановил работу

Два дня полигон работал в штатном режиме, несмотря на тление, а 17 декабря предприятие было вынуждено приостановить приём отходов, потому что сильный ветер раздул локализованный пожар. Значительно усилилось задымление, вновь появился открытый огонь, и работа на полигоне стала небезопасна для водителей мусоровозов. Возобновить работу полигон должен был в 14 часов, но справиться в ожидаемые сроки с усилившимся пожаром и задымлением не удалось. Мусоровозы обещают пустить на свалку сегодня, 18 декабря, на подготовленную безопасную площадку.