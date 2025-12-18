На Ямале цена самого дорого бензина превысила 104 рубля за литр

Бензин марки АИ-92 также подешевел: за неделю цена снизилась на 0,8%, или 0,58 рубля. Его средняя цена на АЗС в ЯНАО — 67,88 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 0,2%, то есть на 0,18 рубля. Средняя цена — 82,17 рубля. Оба вида топлива дороже всего стоят в Красноселькупском районе.