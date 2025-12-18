На Ямале цена самого дорого бензина превысила 104 рубля за литр

Дороже всего все виды топлива стоят в Красноселькупском районе.
На Ямале за неделю с 8 по 15 декабря стоимость бензина марки АИ-95 достигла 104,5 рубля за литр в Красноселькупском районе. Об этом сообщается на сайте мониторинга цен окружных властей.
Как изменились цены на бензин за последнюю неделю.
«Бензин марки АИ-95 за неделю подешевел на 2,8%, и его средняя цена составила 73,06 рубля за литр. Максимальная цена зафиксирована в Красноселькупском районе — 104,5 рубля за литр», — сообщается на сайте ИАС «Мониторинг Ямал». Дешевле всего топливо данной марки можно купить в Муравленко — 61,96 рубля за литр.
Бензин марки АИ-92 также подешевел: за неделю цена снизилась на 0,8%, или 0,58 рубля. Его средняя цена на АЗС в ЯНАО — 67,88 рубля. Дизельное топливо стало дороже на 0,2%, то есть на 0,18 рубля. Средняя цена — 82,17 рубля. Оба вида топлива дороже всего стоят в Красноселькупском районе.