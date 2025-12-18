Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У бывшего генерального прокурора Украины Пискуна прошли обыски во Франции

Правоохранители провели обыски у бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна во Франции. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на Государственное бюро расследования (ГБР) Украины.

Правоохранители провели обыски у бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна во Франции. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на Государственное бюро расследования (ГБР) Украины.

— Французские правоохранители по запросу ГБР провели обыски у экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна. Во время обысков возникли основания для его задержания. В ГБР пообещали вскоре обнародовать все детали, — сказано в статье.

Пискун три раза занимал должность генерального прокурора Украины в разные периоды: 2002−2003 годы, 2004−2005 годы и в 2007 году. С 2007 по 2012 год он был депутатом Украины V и VI созывов от ныне запрещенной «Партии регионов». В 2020 году Пискун был советником генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая говорила, что назначила его из-за «опытности», передает РИА Новости.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в ближайшее время приедут в посольство страны в Израиле для проведения следственных действий. Об этом 16 декабря сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук.

Сбежавший с Украины бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» президента Владимира Зеленского, может укрываться именно в Израиле.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше