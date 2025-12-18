У бывшего генерального прокурора Украины Пискуна прошли обыски во Франции

Правоохранители провели обыски у бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна во Франции. Об этом в среду, 17 декабря, сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на Государственное бюро расследования (ГБР) Украины.
— Французские правоохранители по запросу ГБР провели обыски у экс-генпрокурора Украины Святослава Пискуна. Во время обысков возникли основания для его задержания. В ГБР пообещали вскоре обнародовать все детали, — сказано в статье.
Пискун три раза занимал должность генерального прокурора Украины в разные периоды: 2002−2003 годы, 2004−2005 годы и в 2007 году. С 2007 по 2012 год он был депутатом Украины V и VI созывов от ныне запрещенной «Партии регионов». В 2020 году Пискун был советником генпрокурора Ирины Венедиктовой, которая говорила, что назначила его из-за «опытности», передает РИА Новости.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в ближайшее время приедут в посольство страны в Израиле для проведения следственных действий. Об этом 16 декабря сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук.
Сбежавший с Украины бизнесмен Тимур Миндич, известный как «кошелек» президента Владимира Зеленского, может укрываться именно в Израиле.