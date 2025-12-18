От зарядки до горок на «Оливье»: В Москве прошёл фестиваль креативных тюбингов

«Фестиваль прошёл успешно, и мы учли пожелания участников для будущих мероприятий. “Mash на горке” стал пространством, где люди встречаются офлайн, участвуют в творческих активностях, соревнуются и получают удовольствие от общения и совместного времяпрепровождения. Такой подход позволяет укреплять сообщество и делать каждый визит на фестиваль запоминающимся», — прокомментировал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.