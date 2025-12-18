От зарядки до горок на «Оливье»: В Москве прошёл фестиваль креативных тюбингов

Зарядку перед заездами провела амбассадор ООД «Здоровое Отечество», спортивный блогер Анастасия Тукмачева. Она впервые участвовала в тюбинговых соревнованиях.
Фестиваль тюбингов «Mash на горке» в Москве. Видео © Life.ru.
«Настроение отличное, зимнее, бодрит не погода, а скорее зарядка. Начали мероприятие с разогревающей энергичной зарядки. Она немного отличается от летней — надо успеть и попрыгать, и подышать», — рассказала она.
Тукмачева объяснила, что участники делали предтренировочный стрейчинг — разминали колени, бёдра, стопы и плечи. На улице, по её словам, эффективна суставная гимнастика: шаги с вращением, бег на месте, прыжки «джампинг джеки».
Лёгкая разминка занимает мало времени, но повышает пульс, готовит сердце к нагрузке и снижает риск травм. Блогер добавила, что зимой многие снижают активность, а фестиваль — отличный повод провести время с семьёй, подышать свежим воздухом и выйти из зоны комфорта.
На фестивале работала «тюбиновая полиция» — с юмором следила за порядком. Например, нарушителей шутили, что заставят «надувать ватрушки ртом».
«Эмоции зашкаливают, я испытал и мощный спуск, и сложный подъём», — сказал участник в костюме стража порядка.
«Фестиваль прошёл успешно, и мы учли пожелания участников для будущих мероприятий. “Mash на горке” стал пространством, где люди встречаются офлайн, участвуют в творческих активностях, соревнуются и получают удовольствие от общения и совместного времяпрепровождения. Такой подход позволяет укреплять сообщество и делать каждый визит на фестиваль запоминающимся», — прокомментировал генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.
Фестиваль не требовал специальной подготовки или опыта. Это возможность проявить себя многим — и в этом его сила.
«Мы как ракета ворвались в небо и никого туда не пускаем», — сказал ведущий SHOT Пётр Скуфанов, который пришёл с тюбингом- «ракетой».
Всего состоялось 30 заездов. Победителей наградили памятными медалями. Гостей развлекал зажигательный DJ-сет.
Для отдыха организовали интерактивные зоны Mash:
— «Инструменты для создания новостей»;
— «Рыбалка» от Mash Room с игрушками в виде знаменитостей;
— «Сосули» — кольцеброс в формате медийного квеста.
Фестиваль показал, как через игру и творчество можно продвигать ценности сотрудничества, самореализации и здорового образа жизни. Генеральным партнёром выступила А7А5. В мероприятии приняли участие журналисты РИА «Новости», «Московского комсомольца», SHOT и других СМИ.
Ранее в Петербурге вручили первые в России награды за вертикальное кино на морскую тему — «золотые якоря». Фестиваль, собравший 500 участников от 14 лет, прошёл в Морской технической академии имени адмирала Сенявина.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.