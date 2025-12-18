Обвиняемую в серии краж жительницу Приморья отправили в СИЗО

В Приморье суд рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении 33-летней женщины. Ее обвиняют сразу в нескольких кражах. Местная жительница ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Женщина находилась в квартире своего знакомого, откуда похитила 20 тысяч рублей. Кроме этого, ей вменяют еще восемь эпизодов краж, которые она совершала в магазинах города. После того как уголовное дело было открыто, в ее отношении избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Однако, по данным следствия, возложенные на нее обязанности женщина не исполняла и скрывалась от органов предварительного расследования. Суд учел сведения о ее личности, наличие непогашенной судимости за преступления против собственности, отсутствие постоянного дохода и места жительства, а также лишение родительских прав в отношении двух малолетних детей.
Женщину заключили под стражу сроком на два месяца. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.