В Новосибирской области сбой на железной дороге задержал пригородные поезда

В Новосибирской области вечером 17 декабря произошел крупный сбой в движении пригородных поездов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Новосибирские железные дороги».
Так, электропоезд № 6616 отправился из Искитима в сторону Новосибирска с опозданием 1 час, следующая электричка № 6622 отправилась со станции с опозданием 26 минут.
Также были задержаны поезда № 6621 Новосибирск — Искитим, № 6623 Новосибирск — Черепаново и № 6635 Клюквенный — Ложок. В первом случае задержка составила более часа, во втором — 28 минут, в третьем — 6 минут.
— Ускоренный электропоезд № 7103 Новосибирск — Черепаново был остановлен на час, из-за чего пришлось также задержать стыковочный поезд № 7101 Черепаново — Барнаул, — добавил источник.
Данный поезд прибыл на конечную остановку на 57 минут позже графика.