В Красноярске к 400-летию города появится памятная стела на кольце по Калинина

В Красноярском крае устанавливают новую стелу на въезде в столицу региона.

Источник: Комсомольская правда

На въезде в Красноярск идет монтаж стелы с названием города. Об этом сообщили в мэрии 17 декабря.

Как рассказали специалисты, вскоре на кольце по Калинина появится надпись «Красноярск 400», посвященная юбилею города. Работники красноярского цеха, в котором изготавливают огромные буквы, сейчас заняты покраской и сваркой элементов, чтобы успеть завершить проект в срок. Финальные этапы установки запланированы на ближайшие выходные, 20—21 декабря.

Напомним, год назад подобная конструкция появилась на другой дороге, ведущей в краевой центр. Въездной знак расположился возле автомобильной развязки неподалеку от села Дрокино. Напомним, такие достопримечательности, отмечающие границы населенного пункта, обычно отличаются друг от друга и несут разную символику.