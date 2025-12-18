В Красноярске к 400-летию города появится памятная стела на кольце по Калинина

Как рассказали специалисты, вскоре на кольце по Калинина появится надпись «Красноярск 400», посвященная юбилею города. Работники красноярского цеха, в котором изготавливают огромные буквы, сейчас заняты покраской и сваркой элементов, чтобы успеть завершить проект в срок. Финальные этапы установки запланированы на ближайшие выходные, 20—21 декабря .