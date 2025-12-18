В Красноярске к 400-летию города появится памятная стела на кольце по Калинина

На въезде в Красноярск идет монтаж стелы с названием города. Об этом сообщили в мэрии 17 декабря.
Как рассказали специалисты, вскоре на кольце по Калинина появится надпись «Красноярск 400», посвященная юбилею города. Работники красноярского цеха, в котором изготавливают огромные буквы, сейчас заняты покраской и сваркой элементов, чтобы успеть завершить проект в срок. Финальные этапы установки запланированы на ближайшие выходные,
Напомним, год назад подобная конструкция появилась на другой дороге, ведущей в краевой центр. Въездной знак расположился возле автомобильной развязки неподалеку от села Дрокино. Напомним, такие достопримечательности, отмечающие границы населенного пункта, обычно отличаются друг от друга и несут разную символику.