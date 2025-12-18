Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд в Москве нашел в выступлениях Зеленского признаки экстремизма

Московский суд признал, что в текстах выступлений Владимира Зеленского содержатся признаки экстремизма, а также призывы к возбуждению ненависти и вражды по национальному признаку.

Московский суд признал, что в текстах выступлений Владимира Зеленского содержатся признаки экстремизма, а также призывы к возбуждению ненависти и вражды по национальному признаку. Соответствующие материалы имеются в распоряжении РИА Новости.

Поводом для разбирательства стало обращение прокуратуры Лефортовского района в 2025 году, которая обнаружила в открытом доступе сборник выступлений украинского президента. Ведомство указало, что в этих материалах содержатся высказывания, направленные на разжигание ненависти к группе лиц, выделяемой по национальному признаку — русским.

В ходе процесса были проведены лингвистические экспертизы, подтвердившие наличие в текстах признаков экстремистской направленности. Суд удовлетворил требование прокуратуры и признал информацию запрещённой к распространению. В настоящее время доступ к текстам, размещённым на нескольких интернет-страницах, заблокирован.

Ранее сообщалось, что конгресс США отклонил резолюцию, запрещающую военные действия против Венесуэлы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше