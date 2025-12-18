Жители Нижневартовска не оценили гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица

Местные жители раскритиковали инсталляцию. Многие сравнили сказочных героев с киборгами и персонажами мультсериала «Футурама».
В ответ городская администрация пояснила: монтаж фигур ещё не завершён.
«Фигуры — заводского изготовления, и их монтаж не завершён. Сейчас специалисты монтируют каркас и подключают объект. Декоративные элементы, формирующие черты лиц, будут установлены дополнительно в рамках завершающего этапа работ», — заявили в мэрии.
Ранее Life.ru рассказывал, что в камчатском Вилючинске местного жителя отправят в суд за кражу надувной фигуры Деда Мороза стоимостью свыше 14 тысяч рублей. Мужчина отключил электропитание новогоднего украшения на торговой площадке, спустил с него воздух и погрузил в машину знакомого. При этом он заявил, что купил Деда Мороза. Похищенную фигуру нашли в багажнике автомобиля и изъяли полицейские.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.