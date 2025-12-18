Ричмонд
Жители Нижневартовска не оценили гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица

В Нижневартовске на площади Нефтяников установили шестиметровые новогодние фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Их украсили гирляндами, но лица у персонажей отсутствовали. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Местные жители раскритиковали инсталляцию. Многие сравнили сказочных героев с киборгами и персонажами мультсериала «Футурама».

В ответ городская администрация пояснила: монтаж фигур ещё не завершён.

«Фигуры — заводского изготовления, и их монтаж не завершён. Сейчас специалисты монтируют каркас и подключают объект. Декоративные элементы, формирующие черты лиц, будут установлены дополнительно в рамках завершающего этапа работ», — заявили в мэрии.

Ранее Life.ru рассказывал, что в камчатском Вилючинске местного жителя отправят в суд за кражу надувной фигуры Деда Мороза стоимостью свыше 14 тысяч рублей. Мужчина отключил электропитание новогоднего украшения на торговой площадке, спустил с него воздух и погрузил в машину знакомого. При этом он заявил, что купил Деда Мороза. Похищенную фигуру нашли в багажнике автомобиля и изъяли полицейские.

