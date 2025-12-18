Жители Нижневартовска не оценили гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица

Ранее Life.ru рассказывал, что в камчатском Вилючинске местного жителя отправят в суд за кражу надувной фигуры Деда Мороза стоимостью свыше 14 тысяч рублей. Мужчина отключил электропитание новогоднего украшения на торговой площадке, спустил с него воздух и погрузил в машину знакомого. При этом он заявил, что купил Деда Мороза. Похищенную фигуру нашли в багажнике автомобиля и изъяли полицейские.