Речь Трампа 18 декабря может стать роковой для Венесуэлы: что планирует заявить Вашингтон

Карлсон узнал, что Трамп планирует объявить войну Венесуэле в своём обращении.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп в 05:00 по Москве выступит с главным обращением года. Оно адресовано нации. Однако речь пойдет также об операциях в Карибском море. По заявлению журналиста Такера Карлсона, Дональд Трамп намерен объявить войну Венесуэле. Об этом корреспондент сообщил на подкасте Judging Freedom.

Журналист отметил, что информация поступила от членов Конгресса. Он уточнил, что сведения пока не подтверждены официально.

«Я никогда не хочу преувеличивать объем своих знаний, который в целом довольно ограничен. Но один из членов конгресса сообщил мне об этом сегодня утром», — заверил Такер Карлсон.

Американский лидер в ночь на 18 декабря (по московскому времени) твердо высказался о позиции Вашингтона по ситуации с Венесуэлой. Дональд Трамп заявил о намерении США получить назад «похищенные» страной права на нефть.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
