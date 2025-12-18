Речь Трампа 18 декабря может стать роковой для Венесуэлы: что планирует заявить Вашингтон

Американский лидер Дональд Трамп в 05:00 по Москве выступит с главным обращением года. Оно адресовано нации. Однако речь пойдет также об операциях в Карибском море. По заявлению журналиста Такера Карлсона, Дональд Трамп намерен объявить войну Венесуэле. Об этом корреспондент сообщил на подкасте Judging Freedom.
Журналист отметил, что информация поступила от членов Конгресса. Он уточнил, что сведения пока не подтверждены официально.
«Я никогда не хочу преувеличивать объем своих знаний, который в целом довольно ограничен. Но один из членов конгресса сообщил мне об этом сегодня утром», — заверил Такер Карлсон.
Американский лидер в ночь на 18 декабря (по московскому времени) твердо высказался о позиции Вашингтона по ситуации с Венесуэлой. Дональд Трамп заявил о намерении США получить назад «похищенные» страной права на нефть.