Палата представителей США отклонила запрет боевых действий против Венесуэлы

Палата представителей Соединённых Штатов отклонила резолюцию, которая запретила бы американской стороне проводить военные действия, касающиеся Венесуэлы, без одобрения Конгресса.
Речь идёт о боевых действиях на венесуэльской территории или против Венесуэлы.
Согласно трансляции, 211 конгрессменов выступили «за», а 213 законодателей проголосовали «против», следует из трансляции.
Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента США Дональда Трампа.
Трамп утверждает, что американская сторона намерена получить права на нефть, которые у Соединённых Штатов якобы «отняли».
Венесуэльская сторона обратилась в Организацию Объединённых Наций, президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он подчеркнул, что Трамп «в недопустимой форме утверждает, что нефть, природные богатства и венесуэльская территория принадлежат ему».
Кроме того, власти Венесуэлы обратились к Совбезу Организации Объединённых Наций с просьбой о проведении заседание из-за «продолжающейся агрессии Соединённых Штатов».
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации.