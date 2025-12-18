Ричмонд
Палата представителей США отклонила запрет боевых действий против Венесуэлы

Палата представителей отклонила резолюцию, которая запретила бы американской стороне проводить военные действия, касающиеся Венесуэлы.

Источник: Аргументы и факты

Палата представителей Соединённых Штатов отклонила резолюцию, которая запретила бы американской стороне проводить военные действия, касающиеся Венесуэлы, без одобрения Конгресса.

Речь идёт о боевых действиях на венесуэльской территории или против Венесуэлы.

Согласно трансляции, 211 конгрессменов выступили «за», а 213 законодателей проголосовали «против», следует из трансляции.

Напомним, шеф Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции под названием «Южное копьё», её целью является противодействие наркокартелям. Удары наносятся по судам в Карибском море. Операция проводится по приказу президента США Дональда Трампа.

Трамп утверждает, что американская сторона намерена получить права на нефть, которые у Соединённых Штатов якобы «отняли».

Венесуэльская сторона обратилась в Организацию Объединённых Наций, президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Он подчеркнул, что Трамп «в недопустимой форме утверждает, что нефть, природные богатства и венесуэльская территория принадлежат ему».

Кроме того, власти Венесуэлы обратились к Совбезу Организации Объединённых Наций с просьбой о проведении заседание из-за «продолжающейся агрессии Соединённых Штатов».

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации.

