Новосибирского предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч за мошенничество с окнами

В Новосибирске осудили руководителя фирмы, который брал деньги за окна, но не собирался их ставить. Подробности сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

Железнодорожный районный суд признал 46-летнего генерального директора ООО «Витраж» виновным в совершении 11 преступлений по статье о мошенничестве.

Как было установлено в суде, мужчина, Используя свое служебное положение, заключал договоры о продаже пластиковых окон, при этом не намереваясь исполнять обязательства. Средства, которые должны были пойти на изготовление конструкций, он присваивал.

Отмечается, что подсудимый полностью компенсировал убытки обманутым заказчикам. Суд приговорил его к штрафу в 250 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске вынесли новый приговор экс-директору «МЕТРО МиР» Александру Мысику.