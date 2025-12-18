Новосибирского предпринимателя оштрафовали на 250 тысяч за мошенничество с окнами

Железнодорожный районный суд признал 46-летнего генерального директора ООО «Витраж» виновным в совершении 11 преступлений по статье о мошенничестве.
Как было установлено в суде, мужчина, Используя свое служебное положение, заключал договоры о продаже пластиковых окон, при этом не намереваясь исполнять обязательства. Средства, которые должны были пойти на изготовление конструкций, он присваивал.
Отмечается, что подсудимый полностью компенсировал убытки обманутым заказчикам. Суд приговорил его к штрафу в 250 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.
