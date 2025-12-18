Ричмонд
Сколько будет стоить доллар в 2026 году: прогноз эксперта

Главный аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева прогнозирует на 2026 год смену тренда курса рубля.

Источник: ДЕЙТА

В комментарии агентству «Прайм» она заявила о том, что с этапа укрепления нацвалюта РФ перейдет к умеренному снижению, передает ИА DEITA.RU.

Ключевыми факторами завершения цикла укрепления национальной валюты аналитик считает последовательное смягчение денежно-кредитной политики Банка России, сокращение объемов валютных поступлений из-за границы, отсутствие обязательных требований по продаже валютной выручки, а также снижение масштабов продажи валюты со стороны ЦБ и Минфина.

«В зависимости от внешних условий и геополитической ситуации мы ожидаем, что курс рубля может колебаться в диапазоне 90−100 рублей за доллар», — заявила Пырьева.

Она отметила, что нижняя граница этого диапазона предполагает достижение соглашения с Украиной, восстановление международных связей и снижение давления на экспорт. По мере раскрытия рынка ожидается отток капитала из России, что приведет к ослаблению курса национальной валюты.

Вариант курса в 100 рублей за доллар возможен при реализации негативного сценария, включающего ухудшение геополитической обстановки, усиление санкционных мер и роста давления на российский экспорт.