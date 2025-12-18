Ричмонд
В Новосибирске представили дизайн-проект нового сквера «Водник»

В Новосибирске состоялась презентация дизайн-проекта благоустройства сквера «Водник», разработанного архитектурной мастерской «Адаптик-А». Концепция получила название «Негромкий сад».

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Проект основан на анализе текущего состояния территории и учёте мнений жителей. Разработчики предлагают создать уютное озеленённое пространство с функциональными зонами, обновить освещение, парковую мебель, твёрдые покрытия и входные группы, а также дополнить ландшафт кустарниками и цветочными клумбами.

По задумке авторов, обновлённый сквер сохранит свою камерную атмосферу и останется комфортным местом отдыха в центре города. Реализация проекта планируется при поддержке крупной компании.