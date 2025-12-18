В Новосибирске представили дизайн-проект нового сквера «Водник»

Проект основан на анализе текущего состояния территории и учёте мнений жителей. Разработчики предлагают создать уютное озеленённое пространство с функциональными зонами, обновить освещение, парковую мебель, твёрдые покрытия и входные группы, а также дополнить ландшафт кустарниками и цветочными клумбами.