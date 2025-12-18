Минцифры заявило о плане создать в России базу номеров для борьбы с мошенниками

Российские власти намерены обезопасить граждан от влияния мошенников. В стране планируется ввести общую базу IMEI-номеров. Она будет выстроена на основе уникальных данных, которые есть у каждого мобильного устройства. Об этом оповестил заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко. Его речь опубликовали в Telegram-канале Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Дмитрий Угнивенко рассказал, как будет работать база. Он отметил, что каждый IMEI планируется привязать к конкретным SIM-картам. Так, по его словам, получится точнее идентифицировать устройства. По данным замминистра, эта мера позволит снизить риски мошеннических действий на территории России.
Он также сообщил о запуске системы защиты звонков. Она действует в рамках государственной информационной системы «Антифрод». Кроме того, указал Дмитрий Угнивенко, Минцифры занимается проработкой единых сценариев реагирования операторов на мошеннические действия.
«Дмитрий Угнивенко указал, что за прошедший год в новых регионах было построено 3,5 тыс. базовых станций связи, а их общее количество достигло 19,5 тыс., что позволило обеспечить покрытие 91% населенных пунктов», — отмечается также в материале.
В МВД рассказали, как поступать жертвам мошенничества. Эксперты посоветовали россиянам завершать разговор со злоумышленниками любым путем. Далее следует заблокировать номер. После этого жертве мошенничества необходимо связаться с банком. Важно использовать только официальные номера. Банк необходимо попросить об охлаждении транзакций, блокировке карт и доступа, а также смене лимитов и пароле, отметили в МВД.
Тем временем компания Roblox заявила о намерении выполнить требования Роскомнадзора для снятия блокировки в России. Представители игровой платформы рассказали о ведении переговоров с ведомством. Они подчеркнули, что готовы принять меры для удаления опасного контента, о котором ранее заявил Роскомнадзор. Компания планирует поэтапно скоординировать свою работу в РФ в соответствие с законами.