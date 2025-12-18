Минцифры заявило о плане создать в России базу номеров для борьбы с мошенниками

Российские власти намерены обезопасить граждан от влияния мошенников. В стране планируется ввести общую базу IMEI-номеров. Она будет выстроена на основе уникальных данных, которые есть у каждого мобильного устройства. Об этом оповестил заместитель главы Минцифры РФ Дмитрий Угнивенко. Его речь опубликовали в Telegram-канале Общественного совета при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.