Коалиция Мерца и АдГ устроили перепалку в бундестаге из-за активов России

В бундестаге представители коалиции немецкого канцлера Фридриха Мерца и оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) устроили перепалку из-за дебатов о судьбе замороженных российских активов. Трансляция заседания велась на сайте парламента ФРГ.

Немецкий лидер в своей речи сказал, что будет добиваться принятия решения о передаче замороженных активов РФ Украине в Брюсселе. Это вызвало критику у сопредседателя партии АдГ Тино Крупаллы. Он заявил, что одно намерение канцлера уже «подливает масла в огонь войны».

— Следуя девизу «чужими деньгами легко управлять», Мерц незаконно реализует агрессивный план по изъятию активов Москвы и их передаче Киеву, — высказался Крупалла.

Он подчеркнул, что Украина в любом случае не сможет выйти победителем из конфликта, поэтому не следует оказывать ей поддержку и обременять из-за этого налогоплательщиков Германии.

Также сопредседатель партии АдГ высказался против потенциального участия армии ФРГ в составе «многонациональных сил», которые хотят развернуть на Украине как одну из гарантий безопасности после прекращения огня.

Его выступление стал прерывать председатель земельной группы парламентской фракции ХСС Александр Хоффманн. В итоге они сорвались на крик, из-за чего председателю бундестага Омиду Нурипуру пришлось вмешаться, передает РИА Новости.

Еврокомиссия сняла с повестки дня вопрос о конфискации активов РФ, испугавшись политического провала, так как поняла, что идея может не получить достаточной поддержки стран Евросоюза. Такое мнение высказал экономист и политолог из Венгрии Имре Борош.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
