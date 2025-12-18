Коалиция Мерца и АдГ устроили перепалку в бундестаге из-за активов России

Немецкий лидер в своей речи сказал, что будет добиваться принятия решения о передаче замороженных активов РФ Украине в Брюсселе. Это вызвало критику у сопредседателя партии АдГ Тино Крупаллы. Он заявил, что одно намерение канцлера уже «подливает масла в огонь войны».