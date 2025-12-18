Что на новогоднем столе опаснее всего для желудка: ответ диетолога

Новогодний стол часто становится причиной проблем со здоровьем в первые дни января. Врачи ежегодно фиксируют рост обращений с обострениями гастрита, панкреатита и другими последствиями переедания. Известный диетолог Елена Соломатина в беседе с KP.RU назвала продукты, которые чаще всего вредят организму в праздничную ночь.
«Сладкая газировка и соки содержат большое количество сахара — 12−14 кусочков сахара на литровую бутылку или пакет сока. К тому же эти напитки пьют не по несколько глоточков, а стаканами, и не одним. Зачастую вместе со спиртным. А такая запивка усиливает токсическое влияние алкоголя и в результате человек будет быстрее пьянеть», — предупредила эксперт.
В анти-рейтинг также попали колбасные нарезки, соленая красная рыба и популярное мясо по-французски. Эти продукты содержат много соли, жиров и добавок, а при приготовлении могут образовываться вещества, вредные для сосудов и пищеварения. Даже полезные на первый взгляд ягоды зимой могут оказаться опасными из-за обработки химией.
Диетолог посоветовала заменить тяжелые блюда легкими овощными салатами, пить воду или морсы без сахара и не переедать. Чем проще состав продуктов и меньше майонеза и копченостей, тем выше шанс встретить Новый год без визита к врачу.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала продукты, которые опасно покупать к Новому году заранее. Она предупреждала, что, в частности, сырные нарезки лучше не приобретать заблаговременно.