Что на новогоднем столе опаснее всего для желудка: ответ диетолога

«Сладкая газировка и соки содержат большое количество сахара — 12−14 кусочков сахара на литровую бутылку или пакет сока. К тому же эти напитки пьют не по несколько глоточков, а стаканами, и не одним. Зачастую вместе со спиртным. А такая запивка усиливает токсическое влияние алкоголя и в результате человек будет быстрее пьянеть», — предупредила эксперт.