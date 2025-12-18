Ричмонд
В России предложили поддержать молодых врачей денежным сертификатом: вот сколько хотят платить

В Госдуме хотят выдавать сертификаты на два миллиона рублей молодым врачам.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили учредить программу «Целевой врачебный сертификат». По ее условиям, молодые врачи будут получать по два миллиона рублей, распределенных на четыре года. С подобной инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия». Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что с инициативой к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратились лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и глава думского комитета Яна Лантратова.

По словам Миронова, сертификат станет доступен только при устройстве на работу в одну из клиник из утвержденного перечня. В первую очередь приоритет будет отдаваться вакансиям в регионах с нехваткой врачей и в сельской местности.

Депутат считает, что эта сумма станет хорошим стимулом для молодежи и поможет решить проблему нехватки медицинских кадров.

Ранее в Госдуме поддержали удвоение выплат пенсионерам старше 80 лет.