В России предложили поддержать молодых врачей денежным сертификатом: вот сколько хотят платить

В Госдуме предложили учредить программу «Целевой врачебный сертификат». По ее условиям, молодые врачи будут получать по два миллиона рублей, распределенных на четыре года. С подобной инициативой выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия». Об этом пишет РИА Новости.