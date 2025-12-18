Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря прибудет в Польшу. Он неожиданно скорректировал график и назначил встречу с председателем Сейма страны Вложимежем Чажастым. Об этом оповестило польское издание Fakt.
Уточняется, что Зеленский прибудет в парламент для демонстрации Варшавой значимости сотрудничества с Киевом. С такой позицией выступил глава канцелярии Сейма Польши Марек Сивец.
«Дату — 19 декабря — предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с Каролем Навроцким. Оказывается, украинский президент также проведет встречу с Вложимежем Чажастым», — уведомил автор материала.
По данным Unherd, заявлением об отказе вступить в НАТО Зеленский констатировал реальное положение дел. Он выступил за гарантии безопасности от США и других стран.