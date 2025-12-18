Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мадуро: нефть Венесуэлы принадлежит народу, и страна продолжит ей торговать

Венесуэла продолжит торговлю нефтью и другими природными ресурсами, которые принадлежат народу, заявил президент Николас Мадуро.

Источник: Аргументы и факты

Венесуэльская сторона продолжит продавать нефть, а также другие природные ресурсы, несмотря на «притязания и угрозы» со стороны Соединённых Штатов, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он подчеркнул, что нефть и другие ресурсы принадлежат народу страны.

«Венесуэла будет продолжать торговлю своей нефтью и всеми своими природными богатствами, которые по конституции принадлежат их единственному законному владельцу — суверенному народу Венесуэлы», — сказал Мадуро в ходе своего выступления.

Президент Венесуэлы прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что нефть, полезные ископаемые и земли Венесуэлы якобы принадлежат американской стороне. Кроме того, Трамп заявил о признании правительства Венесуэлы «иностранной террористической организацией», а также о полной блокаде танкеров.

Постпред Венесуэлы при Организации Объединённых Наций Самуэль Монкада обвинил Соединённые Штатов в нарушении международного права из-за морской блокады латиноамериканского государства.

Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации. По его словам, он получил эту информацию от одного из американских законодателей.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше