Мадуро: нефть Венесуэлы принадлежит народу, и страна продолжит ей торговать

Венесуэльская сторона продолжит продавать нефть, а также другие природные ресурсы, несмотря на «притязания и угрозы» со стороны Соединённых Штатов, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Он подчеркнул, что нефть и другие ресурсы принадлежат народу страны.
«Венесуэла будет продолжать торговлю своей нефтью и всеми своими природными богатствами, которые по конституции принадлежат их единственному законному владельцу — суверенному народу Венесуэлы», — сказал Мадуро в ходе своего выступления.
Президент Венесуэлы прокомментировал слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что нефть, полезные ископаемые и земли Венесуэлы якобы принадлежат американской стороне. Кроме того, Трамп заявил о признании правительства Венесуэлы «иностранной террористической организацией», а также о полной блокаде танкеров.
Постпред Венесуэлы при Организации Объединённых Наций Самуэль Монкада обвинил Соединённые Штатов в нарушении международного права из-за морской блокады латиноамериканского государства.
Ранее журналист Такер Карлсон заявил, что Трамп может объявить войну Венесуэле во время утреннего обращения к нации. По его словам, он получил эту информацию от одного из американских законодателей.