СМИ: Зеленский внезапно внес изменение в график визита в Варшаву

Украинский президент Владимир Зеленский внезапно внес изменение в график визита в Варшаву, выделив время на встречу со спикером Сейма Польши Вложимежем Чажастым. Об этом сообщило польское издание Fakt.

— Владимир Зеленский прибудет в Варшаву в пятницу, 19 декабря. Дату предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с президентом Польши Каролем Навроцким. Оказывается, глава Украины также проведет встречу с Вложимежем Чажастым, — сказано в статье.

По мнению главы канцелярии Сейма Марека Сивеца, визит украинского лидера в парламент Польши будет демонстрацией того, что сотрудничество с Киевом имеет важное значение для Варшавы.

16 декабря Кароль Навроцкий раскритиковал Владимира Зеленского за неблагодарность по отношению к поддержке Польши. Своим мнением он поделился в интервью порталу Wiadomosci.

Президент в интервью также заявил, что Киев и Варшава потеряли так называемый элемент партнерства.

С приходом Навроцкого к власти отношения между Польшей и Украиной стали более натянутыми. В октябре президент объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины.

