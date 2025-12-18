СМИ: Зеленский внезапно внес изменение в график визита в Варшаву

Украинский президент Владимир Зеленский внезапно внес изменение в график визита в Варшаву, выделив время на встречу со спикером Сейма Польши Вложимежем Чажастым. Об этом сообщило польское издание Fakt.
— Владимир Зеленский прибудет в Варшаву в пятницу, 19 декабря. Дату предложила польская сторона, с которой согласовывались детали встречи с президентом Польши Каролем Навроцким. Оказывается, глава Украины также проведет встречу с Вложимежем Чажастым, — сказано в статье.
По мнению главы канцелярии Сейма Марека Сивеца, визит украинского лидера в парламент Польши будет демонстрацией того, что сотрудничество с Киевом имеет важное значение для Варшавы.
16 декабря Кароль Навроцкий раскритиковал Владимира Зеленского за неблагодарность по отношению к поддержке Польши. Своим мнением он поделился в интервью порталу Wiadomosci.
Президент в интервью также заявил, что Киев и Варшава потеряли так называемый элемент партнерства.
С приходом Навроцкого к власти отношения между Польшей и Украиной стали более натянутыми. В октябре президент объявил, что 2026 год станет последним периодом, когда Варшава будет оказывать помощь беженцам с Украины.