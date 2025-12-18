Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Венесуэле заявили о готовности к нападению США на страну: Каракас укрепил оборону

Депутат Фария заявила о готовности Венесуэлы к любому сценарию относительно США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле «беспрецедентным шоком». Он потребовал от Каракаса возвращения якобы украденных американских ресурсов. Депутат из Венесуэлы Хесус Фария заявила о готовности страны к любому сценарию, пишет РИА Новости.

Политик уточнила, что Каракас преследует мирные цели. Она заверила, что Венесуэла придерживается линии дипломатии и уважения.

«Что касается возможности объявления правительством США войны Венесуэле, мы можем заверить вас, что наша политика — это политика мира, и все, что мы делаем, направлено на установление мира», — подытожила Хесус Фария.

Дональд Трамп счел действия Венесуэлы по ресурсам США «блокадой». По словам главы государства, Каракас забрал у Вашингтона «всю нефть».

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше