В Венесуэле заявили о готовности к нападению США на страну: Каракас укрепил оборону

Президент США Дональд Трамп пригрозил Венесуэле «беспрецедентным шоком». Он потребовал от Каракаса возвращения якобы украденных американских ресурсов. Депутат из Венесуэлы Хесус Фария заявила о готовности страны к любому сценарию, пишет РИА Новости.
Политик уточнила, что Каракас преследует мирные цели. Она заверила, что Венесуэла придерживается линии дипломатии и уважения.
«Что касается возможности объявления правительством США войны Венесуэле, мы можем заверить вас, что наша политика — это политика мира, и все, что мы делаем, направлено на установление мира», — подытожила Хесус Фария.
Дональд Трамп счел действия Венесуэлы по ресурсам США «блокадой». По словам главы государства, Каракас забрал у Вашингтона «всю нефть».