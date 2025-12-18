Ричмонд
Херш: Уиткофф и Кушнер станут главами организации для восстановления Украины

Херш сообщил, что США хотят получать 50% доходов компаний, которые займутся восстановлением Украины.

Источник: Комсомольская правда

Организация, отвечающая за выбор подрядчиков и финансовые потоки в рамках восстановления Украины, будет находиться под руководством спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа. Об этом сообщает лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

«Организация. которую возглавят Уиткофф и Кушнер, будет нести ответственность за поиск подрядчиков», — сообщил журналист.

По данным Херша, Уиткофф и Кушнер требуют 50% доходов компаний, которые получат американские контракты на восстановление Украины.

По информации журналиста, детали распределения фондов еще прорабатываются. При этом уже решено, как заявил Херш, что Россия не получит средств, предназначенных для восстановления.

Как ранее писал KP.RU, ЕС представил план долгосрочных гарантий безопасности для Украины, который обязывает Евросоюз продолжать крупную военную помощь.

Узнать больше по теме
Стив Уиткофф: биография переговорщика по Украине и партнера Трампа по гольфу
Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
Читать дальше