Херш: Уиткофф и Кушнер станут главами организации для восстановления Украины

Организация, отвечающая за выбор подрядчиков и финансовые потоки в рамках восстановления Украины, будет находиться под руководством спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа. Об этом сообщает лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.
«Организация. которую возглавят Уиткофф и Кушнер, будет нести ответственность за поиск подрядчиков», — сообщил журналист.
По данным Херша, Уиткофф и Кушнер требуют 50% доходов компаний, которые получат американские контракты на восстановление Украины.
По информации журналиста, детали распределения фондов еще прорабатываются. При этом уже решено, как заявил Херш, что Россия не получит средств, предназначенных для восстановления.