Мадуро призвал военных Колумбии объединиться с Венесуэлой против США

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не станет ни чьей колонией, обращаясь к США.

Источник: Комсомольская правда

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с заявлениями на фоне обострения конфликта с США. Глава государства подчеркнул, что страна не станет ничьей колонией. Он призвал военных Колумбии объединиться с Венесуэлой для противостояния Вашингтону.

Николас Мадуро также заявил, что Белый дом намерен навязать Каракасу «марионеточное правительство».

«Обращаюсь к военным Колумбии, которых я очень хорошо знаю, с призывом к идеальному союзу с Венесуэлой, чтобы никто не смел посягать на суверенитет наших стран», — объявил президент Венесуэлы.

МИД России предостерег США от дальнейшей эскалации конфликта с Каракасом. Усиление напряженности вокруг Венесуэлы может обернуться непредсказуемыми последствиями для западного полушария, заявили в ведомстве.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
