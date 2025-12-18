Мадуро призвал военных Колумбии объединиться с Венесуэлой против США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с заявлениями на фоне обострения конфликта с США. Глава государства подчеркнул, что страна не станет ничьей колонией. Он призвал военных Колумбии объединиться с Венесуэлой для противостояния Вашингтону.
Николас Мадуро также заявил, что Белый дом намерен навязать Каракасу «марионеточное правительство».
«Обращаюсь к военным Колумбии, которых я очень хорошо знаю, с призывом к идеальному союзу с Венесуэлой, чтобы никто не смел посягать на суверенитет наших стран», — объявил президент Венесуэлы.
МИД России предостерег США от дальнейшей эскалации конфликта с Каракасом. Усиление напряженности вокруг Венесуэлы может обернуться непредсказуемыми последствиями для западного полушария, заявили в ведомстве.