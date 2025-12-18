В Омске сократили троллейбусные маршруты до Нефтяников

Омские троллейбусные маршруты № 2, 4 и 8 временно перестроены. Об этом рассказала вечером 17 декабря горадминистрация.
Следовать в сторону Нефтяников транспорт будет по сокращенной схеме: до конечной остановки «ДК им. Малунцева» с разворотом у Советского исполкома. Корректировки связаны с отключением тяговой подстанции от питания.
«Специалисты уже занимаются устранением нештатной ситуации: восстановительные работы на сетях ориентировочно закончат к завтрашнему вечеру», — говорится сообщении.
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок. Информацию о возобновлении движения по привычным маршрутам сообщат дополнительно.
Ранее «КП Омск» рассказала, что на улице 22 Апреля автомобиль сбил 14-летнюю девочку.