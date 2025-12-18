Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске сократили троллейбусные маршруты до Нефтяников

Схему движения изменили из-за отключение подстанции.

Источник: Комсомольская правда

Омские троллейбусные маршруты № 2, 4 и 8 временно перестроены. Об этом рассказала вечером 17 декабря горадминистрация.

Следовать в сторону Нефтяников транспорт будет по сокращенной схеме: до конечной остановки «ДК им. Малунцева» с разворотом у Советского исполкома. Корректировки связаны с отключением тяговой подстанции от питания.

«Специалисты уже занимаются устранением нештатной ситуации: восстановительные работы на сетях ориентировочно закончат к завтрашнему вечеру», — говорится сообщении.

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок. Информацию о возобновлении движения по привычным маршрутам сообщат дополнительно.

Ранее «КП Омск» рассказала, что на улице 22 Апреля автомобиль сбил 14-летнюю девочку.