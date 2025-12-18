Движение ограничили на трассе «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах

Госавтоинспекция Иркутской области призывает водителей к особой осторожности — на улицах снегопад, метель. На федеральных и региональных трассах возможны ограничения движения.
Перед выездом рекомендуется проверить техническое состояние автомобиля и заправить полный бак топлива. Лучше отказаться от дальних поездок. При движении нужно выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию, быть внимательными на пешеходных переходах и быть готовым к резкой остановке.
— На федеральной трассе Р-258 «Байкал» с 45-го по 100-й километр идут профилактические работы. На 72-м километре возле станции Глубокая в Шелеховском районе госавтоинспекторы устраняют последствия ДТП с фурой, обошлось без пострадавших, — уточняют в ведомстве.
При поломке или непредвиденной ситуации на дороге нужно звонить в дежурные части полиции или по номерам экстренных служб 112 или 102.
