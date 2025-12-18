Ричмонд
Соединенные Штаты нанесли новый удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Армия Соединенных Штатов нанесла новый удар по судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана. Южное командование в среду, 17 декабря, сообщило, что он был произведен в рамках операции по борьбе с наркотеррористами.

— Всего было убито четыре наркотеррориста. Потерь среди американских военных не было, — написали в соцсети X представители командования.

Штаты могут рассмотреть возможность расширения военно-морской операции против наркотрафика из Колумбии и Мексики. Об этом 9 декабря заявил президент США Дональд Трамп.

14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале масштабной операции под названием «Южное копье» (Southern Spear), направленной против наркокартелей в Западном полушарии. По его словам, миссия, одобренная американским президентом, призвана защитить территорию Соединенных Штатов, обезопасить страну от наркотиков и «изгнать наркотеррористов» из региона.

24 октября Трамп пригрозил «убить» лиц, которые занимаются ввозом наркотиков в США. Он добавил, что для борьбы с наркотиками правительство не будет запрашивать у Конгресса страны утверждение «объявления войны» с наркокартелями. В этот же день Хегсет сообщил, что США нанесли удар по судну наркоторговцев в Карибском море.

