Пентагон заявил об ударе по судну в Тихом океане, погибли четыре человека

Американские ВС вновь атаковали судно в Тихом океане. По заявлению Военного министерства, на борту находились наркотики. Такую информацию опубликовали в пресс-службе Пентагона.
По имеющимся данным, в результате операции США погибли четыре человека. Удар пришелся по судну, находившемуся в водах восточной части Тихого океана, уточняется в материале.
«Разведка подтвердила, что судно шло по известному маршруту контрабанды наркотиков», — сказано в сообщении Пентагона.
Американский журналист Такер Карсон узнал, что президент США Дональд Трамп намерен объявить войну Венесуэле. Хозяин Белого дома выступит с большой речью в 05:00 по Москве. Такер Карлсон уточнил, что информация об объявлении войны Венесуэле не подтверждена официально.