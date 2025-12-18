В Приморье репатриант из Уругвая купил поддельные права в интернете и угодил под суд

Пограничный районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Уругвая, постоянно проживающего в Кировском районе Приморья, по обвинению в использовании поддельного водительского удостоверения, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.
«Постановлением суда ходатайство защитника удовлетворено, уголовное дело в отношении подсудимого прекращено, с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в июне 2025 года подсудимый, не имея водительского удостоверения, приобрёл через интернет-канал поддельные права с категориями «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «М», оплатив его стоимость в размере 76 000 рублей. Документ, не соответствующий установленным требованиям защиты бланков водительских удостоверений РФ, был получен в отделении «Почты России» и хранился при себе. В августе 2025 года, управляя автомобилем на участке дороги «Уссурийск — Пограничный — госграница», он был остановлен сотрудниками ДПС и предъявил им фальшивый документ.
В ходе судебного разбирательства защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела в связи с возможностью применения к подсудимому судебного штрафа по статье 76.2 УК РФ. В подтверждение смягчающих обстоятельств были представлены: отсутствие судимостей, положительная характеристика, наличие многодетной семьи, официальное трудоустройство, а также доказательства благотворительной деятельности — включая взносы в известные фонды и спонсорскую помощь местной школе-интернату.
Суд удовлетворил ходатайство и прекратил производство по делу.