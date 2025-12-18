В Приморье репатриант из Уругвая купил поддельные права в интернете и угодил под суд

Отмечается, что в июне 2025 года подсудимый, не имея водительского удостоверения, приобрёл через интернет-канал поддельные права с категориями «А», «А1», «В», «В1», «С», «С1», «М», оплатив его стоимость в размере 76 000 рублей. Документ, не соответствующий установленным требованиям защиты бланков водительских удостоверений РФ, был получен в отделении «Почты России» и хранился при себе. В августе 2025 года, управляя автомобилем на участке дороги «Уссурийск — Пограничный — госграница», он был остановлен сотрудниками ДПС и предъявил им фальшивый документ.