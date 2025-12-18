Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 18 декабря.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 18 декабря.

Сегодня Овнам стоит уделить больше внимания учебе и работе, чтобы избежать возможных неприятных ошибок и недоразумений. Звезды советуют не спешить с доверием к людям или идеям, которые вас вдохновили. Лучше тщательно проанализируйте информацию и учитесь на собственном опыте, прежде чем принимать важные решения.

Тельцам в этот день не рекомендуется давать в долг или занимать деньги, так как это может привести к нежелательным финансовым обязательствам, которые, к тому же, вряд ли удастся сдержать в срок. Покупки также лучше отложить на более удачное время. Постарайтесь сосредоточиться на накоплении средств и продуманных расходах, чтобы избежать лишних трат.

Для Близнецов этот день может оказаться двусмысленным и полным неожиданностей, поэтому будьте особенно осторожны в отношениях с окружающими. Обман может подстерегать вас на каждом шагу, так что доверяйте только проверенным людям. Важно сохранять бдительность и не делать поспешных выводов. Это касается всех сфер и особенно работы.

Ракам сегодня лучше воздержаться от употребления алкоголя и быть избирательными в выборе еды и напитков. Бережное отношение к своему здоровью должно стать вашим приоритетом. Если вы не позаботитесь о себе, кто это сделает? Обратите внимание на свое самочувствие и избегайте излишних нагрузок. Есть риск подцепить что-то посерьезнее простуды.

Львам звезды советуют отказаться от свиданий и встреч с незнакомцами, так как они могут принести больше проблем, чем пользы. Сосредоточьтесь на привычных рабочих задачах и домашних делах. Это поможет вам сохранить душевное спокойствие и избежать ненужных стрессов. Проще говоря, лучше прожить этот день рутинно, но спокойно.

Девам звезды советуют: перед тем как покинуть дом, обязательно проверьте краны и электроприборы, чтобы избежать неприятных ситуаций в течение рабочего дня. Вы можете забыть телефон дома или банально оставить утюг включенным в розетку. В течение дня старайтесь не выходить за рамки привычного и избегайте споров с окружающими — это поможет сохранить гармонию в отношениях с кем бы то ни было.

Сегодня Весам может быть сложно справляться с поездками, переговорами и работой в шумных помещениях. По возможности, не перенапрягайтесь. Не требуйте от себя слишком многого и снизьте планку ожиданий — будет меньше разочарований и радости от небольших побед. Позвольте себе немного расслабиться и сосредоточьтесь на том, что действительно важно.

Скорпионам звезды не рекомендуют делать важные покупки или выбирать подарки, особенно парфюмерию и напитки. Риск потратить деньги впустую очень высок. Лучше отложите все приобретения на более удачное время, когда вы будете уверены в своем выборе. Сегодня можно пока просто запланировать, что вы хотите купить. В остальном день пройдет как обычно.

Раз в год Солнце в знаке Стрельцов вступает в конфликт с Нептуном, и сегодня — последний раз в этом столетии. Это прекрасная возможность завершить болезненные темы и оставить их в прошлом. Используйте этот момент для рефлексий и избавления от негативных мыслей. Самокопание поможет поставить точки во многих беспокоящих вопросах, но появятся и новые — без этого никуда.

Козерогам на всевозможных переговорах, деловых встречах или свиданиях стоит проявить критическое мышление. Это поможет избежать досадных ошибок и недоразумений. Будьте внимательны к деталям, чтобы ваши слова и действия были максимально ясными и обоснованными. Кроме того, это поможет произвести приятное впечатление на собеседника.

Водолеи сегодня могут столкнуться с разочарованием в друзьях или блогерах, на которых подписаны. Будьте особенно осторожны в социальных сетях — сегодня есть высокий риск столкнуться с обманом или недопониманием. Не спешите делать выводы и старайтесь сохранять здравый смысл. Взвешивайте каждое решение и не поддавайтесь порыву.

Солнце оказывает давление на Нептуна в знаке Рыб, поэтому сегодня лучше избегать споров и конфликтов. Вы особенно уязвимы, поэтому постарайтесь беречь свои нервы и самооценку. Практически в любом споре вы не сможете найти контраргументов, и оппонент окажется выше. Вечером найдите время для отдыха и восстановления сил, чтобы успокоиться, передает ТВЦ.