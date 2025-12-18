Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 декабря

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на четверг, 18 декабря.
Сегодня Овнам стоит уделить больше внимания учебе и работе, чтобы избежать возможных неприятных ошибок и недоразумений. Звезды советуют не спешить с доверием к людям или идеям, которые вас вдохновили. Лучше тщательно проанализируйте информацию и учитесь на собственном опыте, прежде чем принимать важные решения.
Тельцам в этот день не рекомендуется давать в долг или занимать деньги, так как это может привести к нежелательным финансовым обязательствам, которые, к тому же, вряд ли удастся сдержать в срок. Покупки также лучше отложить на более удачное время. Постарайтесь сосредоточиться на накоплении средств и продуманных расходах, чтобы избежать лишних трат.
Для Близнецов этот день может оказаться двусмысленным и полным неожиданностей, поэтому будьте особенно осторожны в отношениях с окружающими. Обман может подстерегать вас на каждом шагу, так что доверяйте только проверенным людям. Важно сохранять бдительность и не делать поспешных выводов. Это касается всех сфер и особенно работы.
Ракам сегодня лучше воздержаться от употребления алкоголя и быть избирательными в выборе еды и напитков. Бережное отношение к своему здоровью должно стать вашим приоритетом. Если вы не позаботитесь о себе, кто это сделает? Обратите внимание на свое самочувствие и избегайте излишних нагрузок. Есть риск подцепить что-то посерьезнее простуды.
Львам звезды советуют отказаться от свиданий и встреч с незнакомцами, так как они могут принести больше проблем, чем пользы. Сосредоточьтесь на привычных рабочих задачах и домашних делах. Это поможет вам сохранить душевное спокойствие и избежать ненужных стрессов. Проще говоря, лучше прожить этот день рутинно, но спокойно.
Девам звезды советуют: перед тем как покинуть дом, обязательно проверьте краны и электроприборы, чтобы избежать неприятных ситуаций в течение рабочего дня. Вы можете забыть телефон дома или банально оставить утюг включенным в розетку. В течение дня старайтесь не выходить за рамки привычного и избегайте споров с окружающими — это поможет сохранить гармонию в отношениях с кем бы то ни было.
Сегодня Весам может быть сложно справляться с поездками, переговорами и работой в шумных помещениях. По возможности, не перенапрягайтесь. Не требуйте от себя слишком многого и снизьте планку ожиданий — будет меньше разочарований и радости от небольших побед. Позвольте себе немного расслабиться и сосредоточьтесь на том, что действительно важно.
Скорпионам звезды не рекомендуют делать важные покупки или выбирать подарки, особенно парфюмерию и напитки. Риск потратить деньги впустую очень высок. Лучше отложите все приобретения на более удачное время, когда вы будете уверены в своем выборе. Сегодня можно пока просто запланировать, что вы хотите купить. В остальном день пройдет как обычно.
Раз в год Солнце в знаке Стрельцов вступает в конфликт с Нептуном, и сегодня — последний раз в этом столетии. Это прекрасная возможность завершить болезненные темы и оставить их в прошлом. Используйте этот момент для рефлексий и избавления от негативных мыслей. Самокопание поможет поставить точки во многих беспокоящих вопросах, но появятся и новые — без этого никуда.
Козерогам на всевозможных переговорах, деловых встречах или свиданиях стоит проявить критическое мышление. Это поможет избежать досадных ошибок и недоразумений. Будьте внимательны к деталям, чтобы ваши слова и действия были максимально ясными и обоснованными. Кроме того, это поможет произвести приятное впечатление на собеседника.
Водолеи сегодня могут столкнуться с разочарованием в друзьях или блогерах, на которых подписаны. Будьте особенно осторожны в социальных сетях — сегодня есть высокий риск столкнуться с обманом или недопониманием. Не спешите делать выводы и старайтесь сохранять здравый смысл. Взвешивайте каждое решение и не поддавайтесь порыву.
Солнце оказывает давление на Нептуна в знаке Рыб, поэтому сегодня лучше избегать споров и конфликтов. Вы особенно уязвимы, поэтому постарайтесь беречь свои нервы и самооценку. Практически в любом споре вы не сможете найти контраргументов, и оппонент окажется выше. Вечером найдите время для отдыха и восстановления сил, чтобы успокоиться, передает ТВЦ.