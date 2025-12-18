В России создали «биопортрет» рака ротоглотки, позволяющий лечить опухоль в щадящем режиме

Рак ротоглотки — одно из самых частых онкозаболеваний в России. Его провоцируют курение, алкоголь и вирус папилломы человека (ВПЧ). 75% пациентов обращаются уже на поздних стадиях — из-за сложной диагностики.
«После органоуносящих операций люди теряют способность есть, дышать, говорить. Это резко ухудшает качество жизни. Мы ищем способы лечить эффективно, но бережно», — сказал Игорь Решетов, академик РАН, директор Клиники онкологии Сеченовского Университета.
Вместо стандартной химиолучевой терапии учёные предложили индивидуальный подход. Они анализируют четыре доступных показателя: ВПЧ-статус, мутации гена р53, скорость деления клеток (Ki-67) и иммунное окружение (PD-L1).
«У пациентов с ВПЧ, без мутаций р53, низким Ki-67 и высоким PD-L1 опухоль лучше отвечает на терапию. Им можно делать мини-инвазивные операции — через рот, без разрезов», — пояснила онколог Наталья Сукорцева.
В исследовании такие пациенты получали только химиотерапию, а затем — щадящую операцию. У других, прошедших облучение, остаточные опухоли требовали более тяжёлых вмешательств.
«По КТ опухоль уменьшалась слабо, но микроскопия показала: 50−70% клеток уже мертвы», — добавила Сукорцева.
Новая классификация делит опухоли на три типа — с хорошим, средним и плохим прогнозом. Это позволяет врачу выбрать лечение, которое не только побеждает рак, но и возвращает человека к нормальной жизни.
