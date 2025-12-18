Холода и снег ждут пермяков

«Днем ожидается выход циклона с Архангельской области на Республику Коми. Снегопад на севере и северо-западе края начнется днем, на остальной территории — ближе к вечеру. При этом потепление будет не очень интенсивным — в Перми переход через −10°С ожидается только вечером, так что среднесуточная температура воздуха снова окажется ниже нормы», — говорится в прогнозе.