Циклон «Konstantin» несет свердловчанам кратковременное потепление

В Свердловской области начнется небольшое потепление перед будущими морозами. Уже 18 декабря столбики термометров поползут вверх, а к концу рабочей недели укрепится устойчивая теплая погода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».