Циклон «Konstantin» несет свердловчанам кратковременное потепление

В Свердловской области начнется небольшое потепление перед будущими морозами. Уже 18 декабря столбики термометров поползут вверх, а к концу рабочей недели укрепится устойчивая теплая погода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Снег ожидается вечером 18 декабря.

«Приближение к Среднему Уралу циклона “Konstantin” начнет сказываться ближе к вечеру. Увеличится облачность, направление ветра будет меняться на юго-западное, южное, поступление тепла на юг Свердловской области усилится», — говорится в прогнозе.

В Екатеринбурге 18 декабря ожидается переменная облачность. Под вечер возможен снег. Днем температура на улице составит −11, а ближе к ночи опустится до −16 градусов. Порывы ветра не более восьми метров в секунду.

Самым теплым днем недели станет пятница, когда термометры покажут около −5 градусов. Но уже в выходные ударят аномальные морозы. Ожидается похолодание до −25 градусов.