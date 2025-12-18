Полиция разыскала подростка, угрожавшего мужчине ножом во Владивостоке

Во Владивостоке полиция установила обстоятельства конфликта в Первомайском районе, где мужчине угрожали предметом, похожим на нож. Как сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю, публикация с видеозаписью инцидента была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей, после чего сотрудники полиции провели проверку поступившей информации.
По данным полиции, установлено, что инцидент произошёл ещё 23 октября на улице Зои Космодемьянской, где молодой человек во время словесного конфликта угрожал 51-летнему мужчине предметом, визуально напоминающим нож. Потерпевший пояснил, что ссора переросла в угрозы со стороны оппонента, однако в результате произошедшего никто не пострадал.
Оперативники установили личность предполагаемого правонарушителя, которым оказался 14-летний житель Владивостока, и в отделе полиции подросток не стал отрицать своё участие в инциденте. Материалы, собранные сотрудниками органов внутренних дел, переданы по подведомственности для дальнейшего процессуального рассмотрения.
Ранее журналисты «АиФ-Приморье» отмечали, что оценить точный возраст человека на кадрах затруднительно из‑за того, что его лицо закрыто предметом одежды, однако по высокому голосу можно сделать вывод, что это очень молодой парень.