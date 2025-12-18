Полиция разыскала подростка, угрожавшего мужчине ножом во Владивостоке

По данным полиции, установлено, что инцидент произошёл ещё 23 октября на улице Зои Космодемьянской, где молодой человек во время словесного конфликта угрожал 51-летнему мужчине предметом, визуально напоминающим нож. Потерпевший пояснил, что ссора переросла в угрозы со стороны оппонента, однако в результате произошедшего никто не пострадал.