Степанов: США довели конфликт с Венесуэлой до столкновения

Степанов считает, что удары США по Венесуэле с земли маловероятны.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон настолько усугубил конфликт с Каракасом, что прямое военное столкновение двух государств представляется практически неизбежным. Подобное мнение выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Вашингтон запускает необратимые деструктивные процессы для всей Латинской Америки», — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием станут дистанционные удары с привлечением всей авиации и флота США. При этом Степанов отметил, что полноценная наземная операция маловероятна.

Степанов подчеркнул, что конфликт с Венесуэлой может открыть серию столкновений США в регионе, включая возможные конфликты с Колумбией и Мексикой.

Напомним, что до прямого обращения президента США Дональда Трампа к нации остались считанные минуты. По словам журналиста Такера Карлсона, американский глава может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
