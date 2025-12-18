Степанов: США довели конфликт с Венесуэлой до столкновения

Вашингтон настолько усугубил конфликт с Каракасом, что прямое военное столкновение двух государств представляется практически неизбежным. Подобное мнение выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.
«Вашингтон запускает необратимые деструктивные процессы для всей Латинской Америки», — рассказал эксперт.
По мнению эксперта, наиболее вероятным сценарием станут дистанционные удары с привлечением всей авиации и флота США. При этом Степанов отметил, что полноценная наземная операция маловероятна.
Степанов подчеркнул, что конфликт с Венесуэлой может открыть серию столкновений США в регионе, включая возможные конфликты с Колумбией и Мексикой.
Напомним, что до прямого обращения президента США Дональда Трампа к нации остались считанные минуты. По словам журналиста Такера Карлсона, американский глава может объявить войну Венесуэле во время запланированного обращения к нации.