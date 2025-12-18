Эксперт объяснил, почему подъем по будильнику бьет по иммунитету

Регулярный недосып незаметно подтачивает здоровье и может сделать человека беззащитным перед инфекциями. Именно нехватка сна часто становится скрытой причиной проблем с иммунитетом. Об этом KP.RU рассказал руководитель центра медицины сна МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Калинкин.
«Механизм взаимосвязи сна и иммунитета очень сложен, и изучен далеко не полностью. И то, что мы сейчас знаем лишь верхушка айсберга. Наверняка, есть и совсем иные механизмы взаимодействия сна и иммунной системы, изучать которые потребуется еще не одно десятилетие», — уточнил эксперт.
Специалист объяснил, что во время полноценного сна организм восстанавливает иммунные механизмы, которые помогают отражать атаки вирусов и бактерий. Когда сна мало или он прерывистый, эта защита ослабевает, и риск заболеть возрастает даже без переохлаждения или контакта с больными.
«Я это часто наблюдаю у пациентов с апноэ сна, а также с сильным храпом и сном с ярко выраженной гипоксией, то есть нехваткой кислорода и повышением уровня углекислого газа. Важно помнить: если человек постоянно встает по будильнику, то он точно не досыпает», — пояснил ученый.
