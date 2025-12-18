Эксперт объяснил, почему подъем по будильнику бьет по иммунитету

«Механизм взаимосвязи сна и иммунитета очень сложен, и изучен далеко не полностью. И то, что мы сейчас знаем лишь верхушка айсберга. Наверняка, есть и совсем иные механизмы взаимодействия сна и иммунной системы, изучать которые потребуется еще не одно десятилетие», — уточнил эксперт.